انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة بمنطقة المرجة في دمشق

2020/02/20 | 16:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا"، الخميس، بانفجارعبوة ناسفة داخل سيارة "بيك أب" في منطقة المرجة في العاصمة السورية دمشق.

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