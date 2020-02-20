أمريكي من أصول ليبية ينقذ عشرات الأطفال الذين تخلت عنهم عائلاتهم بسبب إصابتهم بأمراض مستعصية أو مميتة (فيديو)

2020/02/20 | 16:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس- انجلوس تمكن مواطن أمريكي من أصول ليبية، محمد بزيك، من إنقاذ عشرات الأطفال الذين تخلت عنهم عائلاتهم بسبب إصابتهم بأمراض مستعصية أو مميتة.وقد أثار من بات يلقب بـ”ملاك الأرض” تعاطف الكثيرين ممن ألهمهم وفاجأهم عدم تردده لا بل … Readmore

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