محافظة واسط تطلب من رئيس الوزراء الموافقة على اغلاق منفذ زرباطية مع الجانب الإيراني منعا لانتقال فايروس كورونا (وثيقة)

2020/02/20 | 16:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: خاطبت محافظة واسط مكتب رئيس الوزراء للموافقة على اغلاق منفذ زرباطية الحدودي مع الجانب الإيراني.وطالبت المحافظة باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهـة احتمالات تفشي انتقال عدوى فايروس كورونا، من الوافدين عبر الجانب الايراني الى العراق.

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