انفجار عبوة داخل سيارة بمنطقة المرجة في دمشق

2020/02/20 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية “سانا”، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة داخل سيارة “بيك أب” في منطقة المرجة في العاصمة السورية دمشق.يأتي الانفجار اليوم، عقب يومين على انفجار مماثل بعبوة ناسفة وضعت داخل سيارة في منطقة باب مصلى في العاصمة دمشق، وأدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح.

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