2020/02/20 | 17:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطنون كورد بين ضحايا هجوم هاناو الألمانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 17:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطنون كورد بين ضحايا هجوم هاناو الألمانية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطنون كورد بين ضحايا هجوم هاناو الألمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).