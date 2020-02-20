2020/02/20 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

عقد وفد سياسي برئاسة النائب محمد تميم ، اجتماعاً مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وتناو...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفد نيابي برئاسة محمد تميم يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وفد نيابي برئاسة محمد تميم يلتقي رئيس ائتلاف دولة القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).