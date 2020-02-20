شباب العراق يتعادل مع الكويت وتتلاشى حظوظه للمنافسة بالبطولة العربية

2020/02/20 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

تلاشت حظوظ منتخب شباب العراق في التاهل الى الدور الثاني بعد الخسارة من تونس في الجولة الاولى والتعادل، الخميس (20شباط 2020)، مع الكويت صفر - صفر، في لقاء جرى على ملعب سعود بن جلوي ضمن منافسات الجولة الثانية لفرق المجموعة الاولى ببطولة العرب للشباب الجارية في السعودية.

وكان المنتخب العراقي قد خسر الجولة الاولى من المنتخب التونسي 1-2، فيما خسر الكويت نفس الجولة من منتخب موريتانيا صفر – 2.

بداية الشوط الاول والمباراة اكدت تفوقا كويتيا في الضغط بساحة لعب الفريق العراقي من دون اخطار المرمى، وبعد الدقيقة العاشرة من اللقاء انتقلت السيطرة للفريق العراقي بالضغط والاستحواذ والفرص الفعالة على المرمى الكويتي، ورغم الافضلية العراقية الا ان نهاية الشوط كانت سلبية بالنتيجة.

بداية الشوط الثاني تحولت الافضلية العراقية الى تسيد على اللقاء واندفعت خطوط الفريق العراقي الى ساحة لعب الكويت مع فرص متتالية على الحارس الكويتي، وكانت اغرب الفرص العراقية عندما انفرد حسين عبد الله في الدقيقة 72 بالمرمى الخالي حتى من الحارس الكويتي سددها الى العارضة في فرصة قد تكون من غرائب كرة القدم، وتوالت الفرص العراقية الغربية حتى نهاية اللقاء والتعادل صفر – صفر.

وبانتهاء لقاء العراق والكويت، حافظ المنتخب الموريتاني على صدارة فرق المجموعة بـ 3 من مباراة واحدة، وبنفس الحصيلة ومن مباراة واحدة يقف المنتخب التونسي بالمركز الثاني، بيما يحل العراق والكويت بالمركزين الثالث والرابع من مباراتين لكل فريق.





بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم/ بغداد

يسعى منتخب شباب العراق بكرة القدم، الخميس (20شباط 2020)، تعويض خسارته امام نظيره التونسي في الجولة الاولى من منافسات فرق المجموعة الاولى، ببطولة شباب العرب الجارية في السعودية، وهو يلتقي الكويت بالجولة الثانية.

المباراة

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