2020/02/20 | 17:05 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انفجار عبوة داخل سيارة في منطقة المرجة بدمشق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 17:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة داخل سيارة في منطقة المرجة بدمشق) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انفجار عبوة داخل سيارة في منطقة المرجة بدمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).