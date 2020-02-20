2020/02/20 | 17:07 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



العراق خالٍ من “كورونا”.. تقول وزارة الصحة، على وقع الاستنفار الذي تعيشه عدة مؤسسات...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالتفاصيل.. استعدادات المحافظات العراقية لصد “كورونا”.. فرق مختصة وحجر صحي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالتفاصيل.. استعدادات المحافظات العراقية لصد “كورونا”.. فرق مختصة وحجر صحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).