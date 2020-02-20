توجيه اتهامات في قضية فساد لرئيس نادي “باريس سان جرمان” ناصر الخليفي

2020/02/20 | 17:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف: فرانس24/أ ف ب وجهت النيابة العامة السويسرية الخميس اتهامات في قضية فساد، تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لمسابقات كروية، لرئيس نادي باريس سان جرمان القطري ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك.اتهم القضاء السويسري … Readmore

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