الياسري يطمئن النجفيين بشأن

2020/02/20 | 17:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ النجف لؤي الياسري، الخميس، عدم وجود أية حالة إصابة بفيروس "كورونا" في المحافظة، وفيما أشار إلى اتخاذ إجراءات في مطار المحافظة لفحص الوافدين...

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