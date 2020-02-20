فيدرر خضع لعملية جراحية.. ويغيب “طويلا”

2020/02/20 | 17:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن نجم التنس السويسري روجر فيدرر، اليوم الخميس، أنه خضع، الأربعاء، لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى.وكتب حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب في الغراند سلام (20 لقبا) في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “كنت أشعر بإزعاج في ركبتي اليمنى منذ فترة قصيرة..بعدما […]

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