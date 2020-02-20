غوارديولا يوضح مصيره مع مانشستر سيتي

2020/02/20 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، على عقوبة النادي بالحرمان من المشاركة في المسابقات الأوروبية، لمدة موسمين، بسبب مخالفة قوانين اللعب المالي النظيف، وذلك عقب فوز فريقه (2-0) أمام وست هام يونايتد، في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "المنع من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين؟ نحن محترفون على أرض الملعب، وما يحدث بالخارج لا نستطيع فعل الكثير بشأنه". وأضاف: "تحدثنا عما يتعين علينا القيام به حتى نهاية الموسم، وخاصة بالنسبة للذين يحبون هذا النادي، سنلعب المباريات بأفضل ما لدينا، ونملك الكثير من الأشياء المثيرة نلعب من أجلها".

وتابع: "البقاء في مانشستر سيتي بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف؟ إذا لم تتم إقالتي سأكون هنا.



أنا أحب هذا النادي، وأود أن أكون هنا.



هذا هو النادي الخاص بي.



لا يهم ما يحدث".

وواصل: "نحن قدمنا استئنافًا، وعندما يعتقد شخص أنه على صواب، يجب أن يقاتل.



يتعين على النادي أن يقاتل وأنا واثق بما فعلته الإدارة بنسبة 100٪، لقد أوضحوا لي كل الأمور". وأتم: "هذا الموقف لم ينته وسننتظر، لكن حتى يتم الانتهاء من القرار، علينا أن نلعب ونلعب، وهذا ما سيحدث".

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