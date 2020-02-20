غوارديولا يوضح مصيره مع مانشستر سيتي

وتابع: "البقاء في مانشستر سيتي بصرف النظر عن نتيجة الاستئناف؟ إذا لم تتم إقالتي سأكون هنا.
أنا أحب هذا النادي، وأود أن أكون هنا.
هذا هو النادي الخاص بي.
لا يهم ما يحدث".
وواصل: "نحن قدمنا استئنافًا، وعندما يعتقد شخص أنه على صواب، يجب أن يقاتل.
يتعين على النادي أن يقاتل وأنا واثق بما فعلته الإدارة بنسبة 100٪، لقد أوضحوا لي كل الأمور". وأتم: "هذا الموقف لم ينته وسننتظر، لكن حتى يتم الانتهاء من القرار، علينا أن نلعب ونلعب، وهذا ما سيحدث".
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