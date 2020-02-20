بعد انتشار فايروس كورونا في البلد الجار وزارة الداخلية تعلّق العمل بمنحة السمة السياحية للايرانيين في المنافذ الحدودية

2020/02/20 | 17:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قررت وزارة الداخلية تعليق العمل بمضمون الامر الوزاري المتضمن منح سمة الدخول للزائرين الإيرانيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق، على خلفية ظهور اصابات بفايروس كورونا في ايران.وكانتادارة منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة المحاذي لإيران أعلنت عن تشديد الإجراءات … Readmore

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