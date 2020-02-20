الشيخ علي: أحدهم يكذب على المتظاهرين

2020/02/20 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال رئيس حزب الشعب، فائق الشيخ علي، ان رئيس الجمهورية وزعيم منظمة بدر، يقعان في وضعية اشكالية، تصل الى الكذب.باجتماع النواب السُنة أمس في منزل الحلبوسي دخل هادي العامري (مع الأسدي والانصاري) فقال:{{رفض برهم صالح مرشحينا لرئاسة الوزراء..السوداني، السهيل العيداني، وقال المتظاهرون رشحواالشكري، الكاظمي، علاوي..وأنا سأكلف أحدهم}}!#شني_هايأحدهما يكذب على المتظاهرينأما برهم أو العامري؟— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) February 20, 2020

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