منتخبنا الشبابي يكتفي بالتعادل السلبي امام الكويت

2020/02/20 | 17:19 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداكتفى منتخبنا الوطني للشباب بالتعادل السلبي مع نظيره الكويتي في المباراة التي اقيمت عصر اليوم الخميس في مدينة الدمام السعودية ضمن منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم تحت 20 عاماً.واهدر منتخبنا الشبابي سلسلة من الفرص السهلة التي سنحت له خاصة في دقائق الشوط الثاني من المباراة التي حضرها اللاعب الدولي السابق عدنان درجال .وبهذه النتيجة يحتاج المنتخب العراقي للفوز على نظيره الموريتاني من اجل حسم بطاقة التاهل الثانية الى الدور ربع النهائي من البطولة العربية .

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