2020/02/20 | 17:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمنع انتقال كورونا.. هذا ما يحصل في المنافذ الحدودية مع إيران (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع انتقال كورونا.. هذا ما يحصل في المنافذ الحدودية مع إيران (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع انتقال كورونا.. هذا ما يحصل في المنافذ الحدودية مع إيران (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).