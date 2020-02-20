2020/02/20 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة تقدم مقترحات الى رئيس الوزراء بشان الزوار الايرانيين والعراقيين المتواجدين في ايران بعد ظهور اصابات بمرض الكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 17:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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