من هي الجماعات اليمنية المتطرفة التي يشك بارتباط منفذ هجوم إلمانيا بها؟

2020/02/20 | 17:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين- وكالات ومواقع كشفت السلطات الألمانية هوية منفذ هجوم هاناو وقالت إن دوافع المهاجم الذي قتل أكرادا وأتراكا في مقهى للشيشة مرتبطة بالكراهية، مستبعدة أن يكون هناك جناة آخرين.وذكرت الشرطة أن القاتل يدعى توبياس ويبلغ من العمر 43 عاما.… Readmore

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