مديرية التربية والتعليم بالحشد تعتزم اقامة دورات للمقاتلين من محو الأمية إلى التعليم العالي

2020/02/20 | 17:31 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مديرية التربية التعليم في هيئة الحشد الشعبي السيد جاسم البخاتي، الخميس، عزم المديرية إقامة دورات للمقاتلين ابتداءً من مستوى محو الأمية والامتحانات الخارجية للصفوف المنتهية وباقي المراحل الدراسية على مستوى التعليم العالي.وقال البخاتي خلال لقائه امر اللواء الثاني بالحشد الشعبي الشيخ طاهر الخاقاني، إن “المديرية تعتزم إقامة دورات للمجاهدين ابتداءً من مستوى

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