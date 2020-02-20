مدير موارد الفلوجة يكشف لـ”العهد نيوز” أسباب تلوث نهر الفرات

2020/02/20 | 17:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار كشف مدير دائرة الموارد المائية في قضاء مدينة الفلوجة بمحافظة الانبار احمد منصور، اليوم الخميس، اسباب تلوث نهر الفرات في مدينة الفلوجة.وقال منصور في تصريح لـ” العهد نيوز”، ان ” اسباب تلوث نهر الفرات يعود الى قيام الدوائر الخدمية بألقاء مخرجاتها الى النهر دون وجود اي معالجة تذكر ناهيك من ان […]

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