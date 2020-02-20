وزارتا الداخلية والصحة العراقيتين تصدران 5 قرارات بينها وقف السماح بدخول الايرانيين الى العراق

2020/02/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أوقف وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة للأمر الوزاري الذي وجه خلاله الياسري بإيقاف قراره السابق بشأن منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، الذي أصدره يوم 19 من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الصحة، قد قدمت اليوم الخميس (20 شباط 2020) 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتب صادرة عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجهة الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثنت من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ببذل "اقصى الجهود اللازمة" لدرء خطر فيروس كورونا.

قبل ذلك، ترأس محافظ ميسان "علي دواي لازم" الاجتماع الثاني للجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات منها، بحسب بيان رسمي، غلق منفذ الشيب الحدودي مع ايران غلقاً كاملا (دخول وخروج أشخاص وتجارة) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال المرض وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ سانده لدائرة الصحة والجهات المعنية وتوجيه قيادة الشرطة والاجهزة الامنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك.

وأعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية صارمة، في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرته اتخذت سلسلة اجراءات وقائية صارمة في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران شرق ديالى، من خلال وجود فرق مختصة، بالإضافة الى انشاء محجرين لحجز المشتبه بإصابتهم بمرض الكورونا، وابقاؤهم قيد الاحتجاز الوقائي لمدة 14 يوماً، وفق التعليمات الصحية إذا تم الاشتباه باي حالة".

بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن كتلة بدر النيابية، كريم المحمداوي، الاربعاء (19 شباط 2020)، حكومة إقليم كردستان من خلق مشاكل جديدة مع بغداد في حال استمرت برفضها لقرار البرلمان بشأن قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال المحمداوي لـ(بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف الفتح، وليد السهلاني، الأربعاء (19 شباط 2020)، إن استجابة مجلس النواب، لدعوة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، بشأن عقد جلسته الاثنين المقبل، لتمرير الكابينة الوزارية، مرهون بتوافق الكتل السياسية.

بغداد اليوم _ بغداد

اصدرت لجنة تجميد أموال الارهابيين التابعة لامانة مجلس الوزراء العراقي،قائمة تضمنت 84 شخصاً وكيانا جرى تجميد اموالها بتهمة تمويل الارهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.

وتنشر وكالة (بغداد اليوم) الاخبارية قوائم با

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزارتا الداخلية والصحة العراقيتين تصدران 5 قرارات بينها وقف السماح بدخول الايرانيين الى العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزارتا الداخلية والصحة العراقيتين تصدران 5 قرارات بينها وقف السماح بدخول الايرانيين الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).