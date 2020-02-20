بالوثائق:وزارة الصحة تقدم 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا بينها منع دخول الوافدين من ايران

2020/02/20 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

قدمت وزارة الصحة، الخميس (20 شباط 2020) 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتاب صادر عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجه الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، فإن الاقتراحات تضمنت منع الوافدين من ايران كافة من الدخول الى الأراضي العراقي عبر المنافذ الحدودية كافة، الى إشعار آخر.

واستثني من المنع العراقيين المتواجدين في ايران والوفود الدبلوماسية، على ان يخضعوا لإجراءات الوزارة، والمتمثلة بالحجر الصحي والمتابعة لمدة 14 يوما.

وفيما شددت المقترحات على منع العراقيين من السفر الى ايران، نبهت على أن جميع العراقيين الوافدين خلال فترة الـ14 يوما السابقة للمتابعة في أماكن سكناهم، من قبل فرق صحية تُشكل لهذا الغرض.

وفي وقت سابق من اليوم، وجه رئيس هيأة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، ببذل "اقصى الجهود اللازمة" لدرء خطر فيروس كورونا.

قبل ذلك، ترأس محافظ ميسان "علي دواي لازم" الاجتماع الثاني للجنة العليا وخلية متابعة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس كورونا، وتم اتخاذ العديد من الاجراءات منها، بحسب بيان رسمي، غلق منفذ الشيب الحدودي مع ايران غلقاً كاملا (دخول وخروج أشخاص وتجارة) والاستمرار بحملة التوعية الوقائية الصحية لمنع انتقال المرض وتحديد مواقع للحجر ورصد ميزانية طوارئ سانده لدائرة الصحة والجهات المعنية وتوجيه قيادة الشرطة والاجهزة الامنية لمساندة الدوائر والجهات المعنية بذلك.

وأعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، اتخاذ سلسلة اجراءات وقائية صارمة، في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران.

وقال مدير اعلام الدائرة فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرته اتخذت سلسلة اجراءات وقائية صارمة في معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع إيران شرق ديالى، من خلال وجود فرق مختصة، بالإضافة الى انشاء محجرين لحجز المشتبه بإصابتهم بمرض الكورونا، وابقاؤهم قيد الاحتجاز الوقائي لمدة 14 يوماً، وفق التعليمات الصحية إذا تم الاشتباه باي حالة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم)، الإخبارية، اليوم الخميس، على وثيقة صادرة من مكتب محافظ واسط عادل حمزة غريب، وموجهة الى مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي بخصوص ’’فايروس كورونا’’.

وحمل الكتاب الصادر بت

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، توجيهات عدة بخصوص التعامل مع ’’فايروس كورونا’’، بعد ظهور الفايروس الخطير في ايران.

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، ان "ال

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