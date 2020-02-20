الرئيس برهم صالح يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي بالمساءلة عن جرائم داعش

2020/02/20 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، كريم خان رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة، لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء بحث جهود تأسيس محكمة دولية خاصة لمحاسبة عناصر داعش عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق العراقيين في مختلف المدن والمحافظات، قبل أن يتم تطهيرها.

وأضاف البيان، أن الجانبين أكدا أهمية التعاون والتنسيق المشترك بشأن مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين.

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