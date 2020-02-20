قائد إيراني يكشف تفاصيل جديدة عن قصف قاعدة عين الأسد: أسفر عن 120 قتيلًا

2020/02/20 | 17:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة قال مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن الضربات التي شنتها طهران في يناير الماضي، على قاعدة عين الأسد التي تتمركز فيها قوات أمريكية في العراق أسفرت عن سقوط 120 قتيلا.وشدد كبير مستشاري قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، العميد علي بلالي، أثناء مراسم أقيمت أمس الأربعاء في مدينة […]

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