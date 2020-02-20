2020/02/20 | 17:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مرور محافظة كربلاء المقدسة العميد نور بدر، أن القادة الشهداء سيبقون في الذاكرة ولا يمكن نسيانهم نظرا لما قدموه من تضحيات بالغالي والنفيس من اجل العراق والعراقيين.وقال بدر في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” اطلعت عليه وكالة صدى الاعلام على هامش الحفل التأبيني الذي اقامته رابطة الشهيد أبو مهدي المهندس بمناسبة أربعينية قادة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مرور كربلاء: القادة الشهداء قدموا الغالي والنفيس من اجل العراق وسيبقون في ذاكرتنا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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