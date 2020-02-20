محمد الصدر ذو النورين

2020/02/20 | 17:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الربيعي ان السيد محمد الصدر الثاني نال مطلق الكرامة فهو العالم وهو الشهيد وشهادته بعد عبادة صلاة الجمعة المقدسة فهو عظيم الشأن وذي النورين فنال نور درجة العلم ونور درجة الشهادة حيث يرفع مقام الانسان عند الله شيئان الايمان والعلم وبالرغم من ان الشهيد في الاسلام يتمتع بمقام سام جدا الا اننا نقرأ […]

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