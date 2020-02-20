العراق يلغي قراره باعفاء الايرانيين من

2020/02/20 | 17:42 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الداخلية العراقية يوم الخميس تعليق العمل بقرارها السابق القاضي بإعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى البلاد، بسبب مخاوف من انتقال فيروس "كورونا".

وجاء في أمر إداري صادر من وزير الداخلية ياسين الياسري، واطلعت عليه شفق نيوز، "تعليق العمل بقرار منح السمة السياحية لحاملي الجوازات الإيرانية من المنافذ الحدودية بشكل مباشر".

ويأتي تعليق القرار بعد يوم من صدوره، حيث نص على إعفاء الإيرانيين الزائرين للمراقد الدينية من تأشيرة الدخول لثلاثة أشهر بدءا من 25 شباط/فبراير الجاري.

واتخذت إيران قراراً مماثلاً بإعفاء العراقيين من سمة الدخول إلى أراضيها.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن محافظ ميسان علي دواي لازم، غلق منفذ الشيب الحدود مع ايران بشكل كامل، فيما دعت محافظة واسط، الحكومة العراقية لغلق منفذ زرباطية الحدودي مع ايران.

كما اعلنت البصرة، اقامة حجر صحي لعائلة عراقية قادمة من الصين عبر ايران، اعقبتها بقرار منع دخول الوافدين من ايران، او اشتراط فحص طبي لبيان عدم الاصابة بكورونا.

وبحسب تلفزيون "ايران انترناشيونال"، فقد تم تسجيل 9 وفيات بكورونا في مدينة قم، وتسجيل عدة اصابات في مدينة مشهد.

ولم تعلق السلطات بشكل رسمي على هذه المعلومات، مكتفية باعلان عن حالتي وفاة في قم امس الاربعاء، وثلاث اصابات اخرى بالفيروس.

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