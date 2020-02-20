حقيقة اغلاق المنافذ الحدودية العراقية مع ايران

2020/02/20 | 17:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الصحة العراقية، الخميس، مطالبتها باغلاق المنافذ الحدودية مع ايران.

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