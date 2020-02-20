الصحة تقرر منع دخول المواطنين الايرانيين الى العراق

2020/02/20 | 17:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت خلية الازمة في وزارة الصحة، اليوم الخميس، منع دخول المواطنين الايرانيين الى العراق والى اشعار اخر.

وفي وثائق حصلت "الغد برس" عليها، فان خلية الازمة اصدر قرارات عدة كاجراءات احتزارية لمنع انتشار فايروس كورونا في العراق بعد انتشاره في ايران، ومنها منع دخول المواطنين الايرانيين الى العراق ومن كافة المنافذ الحدودية والى اشعار اخر.

واستثنى القرار البعثات البلوماسية التي تخضع للفحص الطبي، اضافة الى استثناء الجالية العراقية في ايران من الدخول، على ان يتم للحجر الصحي في العراق لمدة 14 يوما.

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