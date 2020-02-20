مباراة بكرة القدم تجمع فريقي المعتصمين والشرطة في النجف

2020/02/20 | 17:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

جرت مباراة ودية بين فريق المتظاهرين المعتصمين بمحافظة النجف، وفريق يمثل قيادة شرطة المحافظة، بكل تشكيلاتها في ساحة الصدرين للاعتصام السلمي بحضور جماهيري وإهتمام كبير من قبل الاوساط الثقافية والاعلامية.

وذكر ناشطون أن "المباراة تعكس روح التآخي والمصير المشترك لجميع أبناء الشعب العراقي وبكافة مسمياتهم، فالوطن هو شراكة ومصير وهَم واحد ومسؤولية".

فيما إعتبر القائمون على هذه المبادرة إنها "رسالة صريحة لجميع الفرقاء السياسيين فقوى الامن الداخلي هي ظهير ساند للشباب المطالب بالتغيير والاصلاح وبناء الوطن، بعيداً عن منظومات الفساد والفئوية، ومن شأنها أن ترسخ العلاقة بإتجاه مزيد من التفاهمات في المستقبل لقطع الطريق على المتصيّدين والأطراف التي تعمل على زعزعة الامن والقفز على معانات الشعب".

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