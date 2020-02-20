اجراءات احترازية في ذي قار من خطر

2020/02/20 | 17:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه محافظ ذي قار وكالة اباذر العمر، اليوم الخميس ، دائرة صحة المحافظة والدوائر الساندة لها بتكثيف اجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة تحديات فيروس كورونا الذي سجلت عدد من الدول المجاورة حالات وفاة واصابة به خلال اليومين الماضيين .وقال العمر في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ، ان "المحافظة وجهت الدوائر المعنية بتكثيف اجراءات الفحص على الوافدين للمحافظة من خلال مطار الناصرية والمحافظات الحدودية وخصوصا على الجنسيات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية والمشاريع الاستثمارية الاخرى ".واضاف العمر "ان المحافظة تتابع تلك الاجراءات بشكل مستمر ومنها فتح ردهات خاصة للحالات التي تسجل عليها اعراض الاصابة وتكثيف الاجراءات الوقائية من خلال برامج توعوية للمواطنين في اطار الاجراء الاحترازي ".واشار العمر "ان المحافظة خالية من اية حالة مرضية تقع ضمن دائرة الاصابة باية اعراض في هذا الاطار ومطمئنا الجميع على سلامة الاجراءات التي يتم التعامل بها حاليا مع ضرورة الالتزام ببرامج التوعية الصحية التي تقوم بها الدوائر المعنية".قررت محافظة ميسان، اليوم الخميس، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب فيروس "كورونا".

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