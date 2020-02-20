الصحة والحكومات المحلية بمواجهة فيروس كورونا

2020/02/20 | 17:50 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت لجنة الصحة النيابة، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت عدة تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد اعلان الجارة ايران انتقال الفيروس الى اراضيها.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي في تصريح ل" گلگامش برس" ان "وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية السريعة لمنع دخول فيروس كورونا من الجانب الإيراني بعد تشخيص اكثر من حالة إصابة في الجمهورية الاسلامية".وأشار الى ان "حكومة البصرة وميسان وواسط منعت دخول الإيرانيين الى الاراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية"، لافتا الى ان "وزارة الصحة اتخذت إجراءات عاجلة وسريعة الى كل المنافذ الحدودية بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع دخول الوافدين الإيرانيين الى العراق للزيارة او بعمل او للسياحة".وأوضح ان "العراقيين المتواجدين في ايران عند عودتهم سيخضعون الى الفحص والحجز الصحي"، مبينا ا ن"هناك عدة إجراءات وقائية اتخذتها الوزارة والحكومات المحلية، ومنها الحجر الصحي لأي زائر إيراني، وهناك عائلة عراقية الان في البصرة تخضع الى حجر صحي بعد عودتها الى الصين عن طريق ايران".واضاف ان "العائلة لم تصب باي فيروس ولكن من باب الاحتياط هناك إجراءات وقائية وحجر صحي لمنع انتشار الفيروس في العراق".

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