2020/02/20 | 17:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية يطالب بإغلاق الحدود مع إيران واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول فيروس كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/20 | 17:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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