غوارديولا يهاجم رئيس برشلونة

2020/02/20 | 17:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

هاجم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب تصريحاته بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ضد النادي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة القارية لعامين، لارتكابه "انتهاكات خطيرة" للوائح اللعب المالي النظيف.

ففي مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، قال بارتوميو "أود توجيه الشكر إلى اليويفا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، حيث قام بعمل مذهل على مدار آخر عامين..



لدينا تحقيقات منتظمة، وساندنا اليويفا في كل ما يفعله".

وبسؤاله عن تصريحات رئيس البلوجرانا، أجاب جوارديولا الذي سبق له الفوز بألقاب، كلاعب ومدرب، مع الفريق الكتالوني "لو كان سعيدا بإيقافنا، فأقول لرئيس برشلونة دعنا نستأنف".

وتابع "(سيتي) يثق حاليا فيما فعله، لذا فهذا ما سنفعله..



سنستأنف، وربما يحدث ذلك، لكن لا تتحدث بإزعاج (يقصد بارتوميو)".

وأضاف "هذه هي نصيحتي، لأن في بعض الأحيان يتورط الجميع في الأمر..



سنستأنف وأتمنى اللعب ضد برشلونة في المستقبل، في دوري أبطال أوروبا".

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