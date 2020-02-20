ميسي: لا اسمح لابيدال بمهاجمتي

2020/02/20 | 17:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

علق ليونيل ميسي، نجم برشلونة، على أزمته مع إريك أبيدال، السكرتير الفني للنادي، الذي كان قد ألمح لتخاذل بعض لاعبي الفريق، خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، وهو ما دفع "البرغوث" للرد عليه بقوة.

وحول هذا الأمر قال ميسي، خلال حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لا أعرف ماذا حدث له (أبيدال) ليقول ذلك..



شعرت بالتعرض للهجوم أنا واللاعبين".

وأضاف: "هناك الكثير من الأشياء التي يتحدثون عنها، بشأن غرفة الملابس في برشلونة، مثل أننا نحن الذين نقيل المدربين ونعينهم".

وتابع: "وضع اللاعبين في الواجهة بشأن إقالة مدرب يبدو جنونًا، السكرتير الفني هو من يتخذ القرارات ويتحمل مسؤوليتها، ولا يمكنني السماح له بأن يهاجمني بهذه الطريقة".

وواصل: "قمت بالرد على أبيدال لأنه هاجم غرفة الملابس، ولهذا السبب طلبت أن يفصح عن الأسماء، قبل أن يتحول الأمر إلى هجوم عام على الجميع".

وأردف: "قيل الكثير عن أنني الذي أتخذ القرارات في النادي..



وهذا غير صحيح، وهذا دفعني أيضًا للرد عليه".

وبسؤاله ما الذي يدفع الناس للقول إنك صاحب القرارات؟ أجاب ميسي: "لا أعرف، ذلك يتردد حتى في المنتخب الوطني، حيث يقولون إنني أختار التشكيلة والمدربين، وأجعل أصدقائي يشاركون".

وختم بقوله: "ربما يعود ذلك إلى أنني بقيت لفترة طويلة في برشلونة والمنتخب..



لدي رأي، لكن في الكثير من الأحيان هناك قرارات لا أتفق معها، ومع ذلك تحدث".

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