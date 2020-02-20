مسؤول محلي لـ”العهد نيوز”: انطلاق حملة لإعادة اعمار الابنية الحكومية غرب الانبار

2020/02/20 | 17:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن قائممقام قضاء الرطبة بمحافظة الانبار عماد الدليمي،اليوم الخميس، عن اعادة العديد من الابنية الحكومية المتضررة جراء العمليات الارهابية في المناطق الغربية.وقال الدليمي في تصريح لـ” العهد نيوز”، ان ” الدوائر الخدمية في قضاء الرطبة غربي الانباروبدعم من المحافظ والمنظمات الانسانية اعادت اعمار العشرات من الابنية الحكومية المتضررة جراء العمليات الارهابية […]

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