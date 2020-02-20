بعد منعه من الغناء في مصر.. محمد رمضان يحيي حفل بمنزل سفيرة بلاده في الولايات المتحدة

2020/02/20 | 17:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام” مقطع فيديو من داخل منزل سفيرة مصر بـ لوس أنجلوس.وبحسب تقارير مصرية محلية، تواجد عدد من وجوه السينما والغناء المصريين منهم الفنانة درة، وابن الفنان علي الحجار.View this post on Instagram بعد العشا قولنا نفرفش كان يوم جميل في منزل […]

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