بايدمير يكشف سبب زيارته لكوردستان

2020/02/20 | 18:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسي الكوردي عثمان بايدمير

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