على أن لا يترك منزله.. هكذا شغَلَ “نصر الله” فراغ “سليماني”

2020/02/20 | 18:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن مقتل قائد #فيلق_القدس الإيراني #قاسم_سليماني، تسبّب في إرباك كبير خلف الكواليس، وكشفَ عن فوضى وخلل لم يشهد لهما مثيلٌ من قبل.[…]

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