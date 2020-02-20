جوارديولا لرئيس برشلونة: توقف عن الإزعاج

2020/02/20 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة هاجم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بسبب تصريحاته بعد عقوبة الاتحاد الأوروبي (اليويفا) ضد النادي الإنجليزي، بحرمانه من المشاركة القارية لعامين، لارتكابه “انتهاكات خطيرة” للوائح اللعب المالي النظيف.ففي مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، قال بارتوميو “أود توجيه الشكر إلى اليويفا فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، حيث قام […]

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