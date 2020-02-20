السلطات العراقية تتخبط أمام مخاطر

2020/02/20 | 18:21 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداثارت انباء انتشار فيروس كورونا في الصين الكثير من ردود الافعال حول العالم، الا ان العدوى اليوم باتت ت على بوابة العراق الشرقية، بعد تسجيل حالتي وفاة في ايران واصابة ستة اشخاص اخرين في مدينة قم.الكلام اليوم عن الفيروس يتصدر الاحاديث في الشارع، سيما بعد تضارب قرارات وتصريحات الوزارات المعنية مما اثار موجة من الهلع في المجتمع، سيما وان المواطنيين يعرفون امكانية الحكومة ضعيفة بمواجهة الازمات والكوارث.في وقت سابق قررت وزارة الداخلية استمرار دخول الايرانيين الى العراق، متجاهلة الوباء الخطير الذي اثار الذعر بين اوساط المواطنين، مع تأكيد سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، استمرار الرحلات الجوية مع إيران ذهاباً وإيابا.وذكرت في تصريحات صحفية تابعتها "كلكامش برس" أن "الرحلات الجوية مستمرة بين البلدين ولا يوجد تأخير أو تأجيل في جميع الرحلات بالمطارات بما فيها مع مطار قم الدولي"، مبيناً أن "الحركة في مطار قم تسير بحركة انسيابية".وأوضحت أن "الإجراءات مستمرة في جميع المطارات العراقية بشأن متابعة فيروس كورونا".وكان مطارا بغداد والنجف الدوليين قد شهدا نصب جهاز الكشف الحراري عن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" لغرض فرض الإجراءات الوقائية للمسافرين القادمين إلى البلاد.بعد ذلك طالبت خلية الازمة بوزارة الصحة، من الامانة العامة من الامانة العامة لمجلس الوزراء ايقاف دخول جميع المسافرين الحدودية على خلفية تسجيل حالات اصابة ووفيات بفيروس كورونا في ايران.واضافت بحسب الوثيقة التي حصلت عليها "كلكامش برس" ايضا منع سفر العراقيين الى ايران، بالاضافة الى وضع العراقيين القادمين في الحجز الصحي لمدة (14) يوماً.بدورها، كشفت لجنة الصحة النيابة، اليوم الخميس، ان وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت عدة تدابير لمنع انتشار فيروس كورونا، بعد اعلان الجارة ايران انتقال الفيروس الى اراضيها.وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية عبد عون العبادي في تصريح ل" گلگامش برس" ان "وزارة الصحة والحكومات المحلية اتخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية السريعة لمنع دخول فيروس كورونا من الجانب الإيراني بعد تشخيص اكثر من حالة إصابة في الجمهورية الاسلامية".وأشار الى ان "حكومة البصرة وميسان وواسط منعت دخول الإيرانيين الى الاراضي العراقية عبر المنافذ الحدودية"، لافتا الى ان "وزارة الصحة اتخذت إجراءات عاجلة وسريعة الى كل المنافذ الحدودية بالتعاون مع وزارة الداخلية لمنع دخول الوافدين الإيرانيين الى العراق للزيارة او بعمل او للسياحة".

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