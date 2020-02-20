استثمار البصرة: نسبة الاستثمار ارتفاع الى 80% خلال العام الماضي


استثمار البصرة: نسبة الاستثمار ارتفاع الى 80% خلال العام الماضي
2020/02/20 | 18:21 - المصدر: راديو المربد
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