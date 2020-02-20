هل يمكن استثمار الكوارث لصالح اسلام آل محمد ص ؟

2020/02/20 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد الهنداوي الجواب : نعم فاليوم مثلا انتشر فايروس كورونا المرعب و هو يهدد حياة الشعوب واقتصاديات عظمى في العالم كالاقتصاد الصيني ثاني اقوى اقتصاد في العالة بعد امريكا فجمهورية الصين الشعبية و دول كثيرة في العالم قلقة من كورونا بحيث ان الرئيس الصيني يطلب من مسلمي الصين الصلاة و الدعاء في الاماكن العامة […]

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