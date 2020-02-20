علاوي امام شرط كبير لــ حصول حكومته على ” ثقة البرلمان “

2020/02/20 | 18:30 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف برلماني عراقي عن شرط منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل أبرز التحديات الأمنية.وقالت ” وسائل اعلام […]

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