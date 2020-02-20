سقوط قتلى في صفوف الجنود الأتراك والسوريين مع اشتداد القتال

2020/02/20 | 18:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الخميس مقتل اثنين من جنودها و50 من قوات النظام السوري خلال معارك عنيفة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقالت الدفاع التركية في بيان اطلعت عليه شفق نيوز، إن ضربات جوية قرب إدلب في سوريا أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة خمسة.

وأوضحت أن الضربات الجوية قرب إدلب نفذتها قوات الحكومة السورية، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 50 عنصرا من الجيش السوري إثر ردها على الغارة.وكانت وسائل إعلام قالت الخميس، إن المدفعية التركية قامت بقصف مواقع للجيش السوري لتغطية تقدم قوات خاصة تركية ودبابات باتجاه المناطق التي سيطرت عليها القوات الحكومية السورية في إدلب.بدوره، أفاد مصدر عسكري سوري أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مقاتلات سو 24 الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع شمالي سوريا.وقال مركز المصالحة في سوريا (التابع لوزارة الدفاع الروسية)، في بيان، إن الغارات الروسية مكنت قوات الجيش السوري من صد هجمات للمسلحين بنجاح في المنطقة، مشيرة إلى أن القوات الجوية الروسية دمرت آليات تابعة للمسلحين مزودة بأعيرة ثقيلة.

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