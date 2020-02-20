وزير الداخلية يزور مطار بغداد ويصدر توجيهاً هو الثاني من نوعه بشأن التعامل مع فايروس كورونا

2020/02/20 | 18:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أصدر وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، توجيهاً هو الثاني من نوعه بشأن التعامل مع فايروس كورونا، وذلك خلال زيارته إلى مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب الاعلامي للياسري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "وزير الداخلية زار اليوم الخميس مطار بغداد الدولي لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع وصول فايروس كورونا إلى البلاد".

وأضاف البيان، أن الياسري، "وجه بتشديد الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارة الصحة وفحص كل المسافرين القادمين من الدول التي شهدت إصابات بفايروس كورونا".

واطلع وزير الداخلية، على "الجهاز الخاص بتشخيص المرضى، موجهاً بأن يكون العمل على قدر عال من المسؤولية حفاظاً على أرواح العراقيين"، مشيراً إلى أن "الياسري تفقد ضباط جوازات مطار بغداد الدولي خلال زيارته، موعزاً بإبداء أكبر قدر من التعاون مع المسافرين والتعامل معهم بمنتهى الإحترام والتقدير".

بغداد اليوم- ديالى

دعا مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الخميس (20 شباط 2020)، الى وضع معالجة فورية لملف اصدار البطاقة الوطنية في أكبر ناحية محررة داخل المحافظة.

وقال مدير ناحية العظيم (70كم شمال بعقوبة) عبد الجبار العبيدي، في حديث لـ (بغداد اليوم)

بغداد اليوم - ذي قار

وجه محافظ ذي قار وكالة اباذر عمر العمر، الخميس (20 شباط 2020)، دائرة صحة المحافظة والدوائر الساندة لها بتكثيف اجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة تحديات مرض "كورونا".

وقال العمر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ا

بغداد اليوم - بغداد

قدمت وزارة الصحة، الخميس (20 شباط 2020) 4 مقترحات بشأن التعامل مع كورونا، من بينها منع دخول الوافدين من إيران.

ووفقا لكتاب صادر عن وزير الصحة جعفر صادق علاوي، وموجه الى رئيس الوزراء، حصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منه، فإن الا

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