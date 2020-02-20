بين جد السلطات العراقية وهزل السوشيل ميديا.. كورونا على الابواب ونائب يستغرب: لماذا نغلق الحدود؟

2020/02/20 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: منذ إعلان السلطات الصحية في إيران، امس الاربعاء، وفاة مصابين اثنين بوباء كورونا المعروف علمياً COV-19، دخل العراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي في حالة هياج عبر وسم #اغلقوا_الحدود_مع_ايران حتى وصل الامر الى اغلاق المتظاهرين في محافظة واسط للمنفذ الحدودي زرباطية، لكن ما حدث لاحقاً كان استجابة حكومية.#اغلقوا_الحدود_كورونا_يطرق_الابواب #اغلقوا_الحدود#اغلقوا_الحدود_مع_ايران#seve the Iraqi people […]

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