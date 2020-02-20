وزارة الصحة تدعو الحكومة الى منع دخول الإيرانيين حتى إشعار آخر

2020/02/20 | 18:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة الصحة، مجلس الوزراء، الى اتخاذ عدد من الإجراءات الكفيلة بمنع دخول فيروس كورونا البلاد، من الجانب الإيراني.

وأشار بيان للوزارة، الى عقد اجتماع لخلية الأزمة المشكلة من قبلها، على خلفية تسجيل ست إصابات بالفيروس في إيران، ولجوء الأخيرة الى تعطيل الدوام بالكليات والمعاهد والمدارس لمدة أسبوعين، ولمناقشة استعدادات الوزارة للوقاية والسيطرة على المرض، بسبب حركة المسافرين مع الجانب الإيراني والتي تصل الى ملايين المسافرين خلال مواسم الزيارات الدينية، وصعوبة اتخاذ الإجراءات الوقائية لهؤلاء المسافرين من فحص وحجر صحي، إضافة الى خصوصية الوضع بين البلدين وصعوبة احتواء المرض.

وطالبت الوزارة الحكومة عبر البيان، بمنع جميع الوافدين من المنافذ مع الجانب الايراني من دخول البلاد، والى إشعار آخر، واستثناء الوافدين العراقيين على ان يخضعوا للحجر لمدة أربعة عشر يوما، ومنع العراقيين من السفر الى إيران مع استثناء الوفود الدبلوماسية، وإخضاع العراقيين العائدين من إيران خلال الأسبوعين الماضيين، للمراقبة من قبل الفرق الصحية المشكلة لهذا الغرض.

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