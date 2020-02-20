قضية تقرير “الإساءة للطالبات” تتفاعل .. بيان غاضب من التعليم وإجراءات قضائية

2020/02/20 | 18:40 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، رفضها، تقرير قناة آسيا الفضائية، والذي اتهم طلبة وط...

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